25年の「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞に選出された丹野叡（たんの・さとい、21）が6月21日付でプロダクション尾木に所属することが20日、分かった。同コンテストで、読者投票1位を獲得するなど注目を集め、多数の事務所と面談を行い、所属が決まった。北海道生まれで、180センチの身長を生かし、テニス、水泳、アクロバットなど運動全般が得意という。以下コメント。大河ドラマを見たことが