5人組グループ・SUPER EIGHTの丸山隆平が、9月27日から東京グローブ座、11月7日から京都劇場で上演される舞台『water』に主演することが決定した。丸山の記憶の断片を散りばめながら、劇作家・藤田貴大氏の視点で創り上げる半自伝的作品となる。【写真】丸山隆平が水のなかに佇むポスタービジュアル演劇団体マームとジプシーの主宰を務める藤田氏は、近年ではイタリアの劇場やフェスティバルと連携した国際共同製作作品『Chair