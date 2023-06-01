BS10で7月6日から「中山秀征の有楽町で逢いまSHOW」（毎週月曜日午後7時）のレギュラー放送が始まる。演歌・歌謡曲を中心とした生歌唱とトークショーが見どころの番組。これまではニッポン放送とJ：COMチャンネルで放送されており、来年15年目を迎える。MCの中山は、北島三郎（89）をゲストを迎えた初回放送を回想し「歌謡界を盛り上げてほしいとエールをいただいた」と明かした。今後に向け「歌とトークをより一層パワーアップし