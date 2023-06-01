タレントの中山秀征がこのほど、東京・有楽町にあるニッポン放送のイマジンスタジオで行われた音楽番組『中山秀征の有楽町で逢いまSHOW♪』の取材会に参加した。【写真】笑顔がかわいい！あざやかな色のトップスを着た青木ありあ演歌・歌謡曲の活性化、新たなスター・ヒット曲の輩出を目的とした生ライブショーの公開収録番組。全国無料のBS放送局「BS10」でも7月から放送を開始する。中山は「これからBS10さんから全国で放