大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。「弁護士がギャンブルにハマらない理由」について語った。番組では、橋下氏とメッセンジャー黒田有（56）、サッカー元日本代表GKの本並健治氏（61）が大阪市福島区でロケ。山椒（さんしょ）料理の専門店を訪れたところ、店主がギャンブルで多額の借金を負ったという話を聞いた。これに、橋