エクアドルの中盤で攻守を支えるのがMFモイセス・カイセド（24）だ。コートジボワールとの初戦（14日）は0―1で黒星発進となったが、南米予選は18試合5失点の堅守でアルゼンチンに次ぐ2位と奮闘。20日（日本時間21日）のキュラソー戦で立て直しを図る。「調子はいい。今後の試合が楽しみ」と語るボランチは母国で次世代選手の星となっている。本土から1000キロ離れたガラパゴス諸島を含めてエクアドル各地にサッカースクール38