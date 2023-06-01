気象台は、21日午前3時52分に、レベル３大雨警報を海老名市に発表しました。東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■横浜市北部●レベル３大雨警報■横浜市南部●レベル３大雨警報■川崎市●レベル２大雨注意報【発表】■厚木市●レベル２大雨注意報■大和市●レベル３大雨警報■海老名市●レベル３大雨警報【発表】■座間市●レベル２大雨注意報■綾瀬市●レベル３大雨警報