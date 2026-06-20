京都国立近代美術館が、展覧会「ジュエリーは、誰を夢みる」を開催する。会期は10月24日から2027年1月17日まで。【画像をもっと見る】日本ではまだジュエリーが一般的ではなかった1964年に、平松保城（1926〜2012年）や菱田安彦（1927〜1981年）が中心となり、日本ジュエリーデザイナー協会（JJDA）を設立。JJDAを主体として1970年から1986年まで西武百貨店渋谷店で開催された「国際ジュウリー・アート展」は、欧米の動向を日