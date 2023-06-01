タレントJOY（41）が20日夜、Xを更新。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が同夕、Xで公開した、直近の自身の「X収益額」に驚嘆した。ひろゆき氏は「何やらXの収益単価上がってない？2倍近く増えとる」と記述。掲載した画像には、5月23日〜6月6日まで約2週間では約2548ドル（約41万円）と書かれており、続く6月6日〜20日の期間では約4605ドル（約74万1000円）と大幅に額が増えている。自身も株式