◆米大リーグカブス―ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が「３番・指名打者」、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が「５番・三塁」でスタメン入りしたシカゴでのカブス―ブルージェイズ３連戦２戦目。２００８年の井口資仁「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司「５番・指名打者」以来１８年ぶりに両リームで日本人右打者がスタメン入りした直接対決の第