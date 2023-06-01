先月、中国から日本へ輸出されたレアアース磁石は、その前の月から34.6%減少しました。中国税関総署によりますと、5月のレアアース磁石の日本への輸出量はおよそ123トンで、前の月のおよそ188トンから34.6%減少しました。また、レアメタルの1つである炭化タングステンの日本への輸出は2月から4月に続き5月もゼロでした。中国商務省は1月、高市総理の台湾有事をめぐる発言の対抗措置として軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止。