◇W杯北中米大会1次リーグF組チュニジア―日本（2026年6月20日モンテレイ）日本と対戦するチュニジアのルナール監督は19日、モンテレイ競技場で会見し「我々は強い決意を持ったチーム。巻き返したいという気持ちが力をくれる」と自信を示した。1―5で敗れた14日のスウェーデン戦後に電撃的な監督交代で就任。スペインと引き分けた初出場の小国カボベルデの奮闘が刺激と言い「我々に希望を与える。厳格に規律を持って一体と