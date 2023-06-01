◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）ジョーカーとして期待されるFW塩貝は「次は僕が決めてチームを勝たせたい」と誓った。国際Aマッチ初得点をW杯で記録すれば、日本代表史上初の快挙となる。イメージする得点の形を問われると「全部。何でもいきます。どういう形で出るか分からないけど、チームのために走るだけ」と力を込めた。初戦のオランダ戦は後半途中に投入されて攻撃を活