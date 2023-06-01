◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）「カテナチオの国」イタリアでもまれる日本代表GK鈴木彩は1―0の勝利“ウノゼロ”も視野にゴールを守る。守備を固めてくることが予想される相手のゴールを割れなくても、攻め急ぐ必要はないとの認識を示し「明日のゲームはとにかくゼロ（無失点）で進めたい」と視線を上げた。W杯デビューとなった第1戦のオランダ戦は好セーブを連発して勝ち点1