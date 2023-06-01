◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）日本代表MF堂安が髪の色を金から「ピンク」に変えた。チュニジア戦では左膝負傷のMF久保に代わって右シャドーで起用される可能性が高く、新たなヘアスタイルの背番号10には前回大会のドイツ、スペイン戦で見せた決定力にも期待がかかる。一方で攻守のバランスにも注力。「ボールを持てると思い込み（自分たちが）守備をおろそかにすることが一番