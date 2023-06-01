◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）ホテルを出発する直前、雷鳴がとどろき、滝のような雨が降り出した。モンテレイ市内は道路が冠水し、大渋滞が発生。日本代表を乗せたバスも巻き込まれ午後5時半開始予定の練習は約30分ずれ込んだ。それでも報道陣に公開されたボール回しでは高い集中力を維持。時折、笑顔も見られるなど適度な緊張感が漂った。前日会見に臨んだ森保監督は「相手