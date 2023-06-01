ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[ファンニ シュトッラル / アジア ムハンマド] 0 - 2 [サラ エラニ / ニコール メリチャー] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第6日がドイツ ベルリンで行われ、女子ダブルス準決勝で、ファンニ シュトッラル / アジア ムハンマドと第3シー