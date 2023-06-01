テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[ダニエル アルトマイヤー] 0 - 2 [フランシス ティアフォー] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第6日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス準決勝で、ダニエル アルトマイヤーとフランシス ティアフォーが対戦した。 第1セッ