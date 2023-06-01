現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表とスウェーデン代表がアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦している。開始５分、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダが早速スコアを動かす。速攻から、日本戦では84分から出場したブロビーが、ガクポのお膳立てで流し込んだ。勢いに乗るブロビーはさらに17分、ドゥムフリースからのグラウンダーのクロスに反応。相手に当たってコースが変わるも、足を