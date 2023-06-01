◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン―オランダ（２０日、ヒューストン競技場）オランダ（ＦＩＦＡランク８位）が、スウェーデンと（同３８位）と対戦し、２―０のオランダリードで前半を折り返した。オレンジ軍団が先手を取った。前半５分に左ウィングのＦＷハクポがピッチ中央からドリブルで持ち運ぶと、最後はエリア内でＤＦとキーパーの間にグラウンダーのクロスを入れ、中央で待ち構えていたＦＷブ