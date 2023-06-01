◇W杯北中米大会1次リーグD組米国2―0オーストラリア（2026年6月19日シアトル）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ4試合が19日（日本時間20日）に行われ、D組で開催国の米国はプロフットボールNFLの伝説的なスター選手を父に持つDFアレックス・フリーマン（21）の得点などでオーストラリアに2―0で勝ち2連勝で1位通過での決勝トーナメント進出を決めた。C組のブラジルはFWビニシウス（25）が2試合連続ゴールを決めるなど