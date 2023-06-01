[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](ヒューストン)※02:00開始<出場メンバー>[オランダ]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 15 ミッキー・ファン・デ・フェンDF 22 デンゼル・ダンフリースMF 8 ライアン・フラーフェンベルフMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 21 フレンキー・デ・ヨングFW 11 コーディ・ガクポFW 18 ドニエル・マレンFW 19 ブライア