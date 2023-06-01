◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン―オランダ（２０日、ヒューストン競技場）オランダ（ＦＩＦＡランク８位）が、スウェーデンと（同３８位）と対戦し、前半５分にオランダのＦＷブロビーが先制ゴールを決めた。伝統のサイド攻撃からＦＷハクポがＤＦとキーパーの間にクロスを入れ、ブロビーが合わせた。オランダは日本時間１５日の１次リーグ第１戦で森保ジャパンと対戦し、ＤＦファンダイク、ＦＷサ