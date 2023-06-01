「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャース・佐々木は六回途中３失点で降板。五回まで１安打無失点の快投だったが、３−０の六回に２者連続被弾で同点にされて交代した。４勝目こそ逃したが、直球は最速１６２キロを計測するなど、１６０キロ超が１２球。「ある程度コントロールできていた」と満足顔。前回１２日の登板で制球に苦しみ、自己ワースト７失点の要因にもなったスライダーには「いい球