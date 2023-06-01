ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日、自身のSNSで第2子誕生を報告した。妻の真美子さんとの連名でメッセージをつづった。第1子出産時に利用した「父親リスト」には入らなかったが、19日（日本時間20日）のオリオールズ戦は欠場。球団によると今週中に復帰するという。チームもサヨナラ勝ちで4連勝を飾り、最高の形で祝福した。「父の日」を前に、新たな家族が誕生した。大谷が欠場したオリオールズ戦で、チームが9回逆転サ