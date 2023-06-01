◇インターリーグドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャース・佐々木は6回2死から、2ランと同点ソロの2者連続本塁打を浴びて降板。それでも至って前向きな表情だった。「同点に追いつかれてしまったんですけど、全体的にやりたいようにできた」と自信を深めた様子だった。最速100.6マイル（約161.9キロ）の直球を武器に、初回1死から13者連続アウトの快投は演じた。5回2/3を投げ、4安打3失点。