◇ア・リーグアストロズ9―3ガーディアンズ（2026年6月19日ヒューストン）得意のスライダーがさえ渡った。アストロズ・今井が、2回までに奪った6つのアウトは全て空振り三振。その後も積み重ね、メジャー移籍後最多で初の2桁となる11三振を奪った。「スライダーが（打者には）真っすぐに見えていたんじゃないかな」。5失点で1回を持たなかった前回から中6日で修正。6回6安打3失点で4勝目を手にした。序盤から積極的に