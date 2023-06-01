◇インターリーグブルージェイズ2―16カブス（2026年6月19日シカゴ）ブルージェイズの岡本は攻守に精彩を欠いた。5回無死二塁の好機で三ゴロに倒れるなど快音を響かせられず、その裏の三塁守備では正面への強いゴロを捕り損ねて失策を犯した。100年以上の歴史を持つリグリー・フィールドでの試合に「楽しみでもあるし、しっかりと打てるように準備していきたい」と意気込んでいたが、初回から大量リードを許す難しい試合