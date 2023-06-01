◇インターリーグカブス16―2ブルージェイズ（2026年6月19日シカゴ）カブスの鈴木は、岡本の前で5月29日以来の3安打と貫禄を見せつけた。初回1死二、三塁で右翼線に先制の2点二塁打を放ち「ああいったところでしっかり点を取れるのは大事」と振り返った。2回は左前打し、7回には大差がついたため登板した野手から三塁強襲の内野安打。チームは16得点で大勝した。試合前には岡本とハグし、会話を交わした。日本人の右