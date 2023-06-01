◇インターリーグパドレス7―9レンジャーズ（2026年6月19日アーリントン）パドレスの松井が好救援で3試合連続無失点とした。6―7の4回1死から登板し、2死二、三塁を招くも、バーガーをスプリットで右飛に打ち取りピンチ脱出。続く5回は3者凡退で切り抜けた。チームは初回に5点を先制したが、先発のバスケスが7失点するなどして7―9で敗戦。首位ドジャースと10ゲーム差の地区3位と苦しんでおり、クレイグ・スタメン監督