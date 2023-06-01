◇ア・リーグアストロズ9―3ガーディアンズ（2026年6月19日ヒューストン）【辻発彦視点】アストロズの今井が西武時代の絶好調時を思い起こさせ見事な投球をした。力のある直球とスライダーが軸だが、同じスライダーでもスイーパーのような横変化の大きい球、左打者の外の低めにシンカー気味に変化する球、縦変化するものもある。初回、左のマンザードは内角高めの直球で空振り三振。右のホスキンスには曲がりの大きい