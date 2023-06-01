20日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）では、春日俊彰による「牛一発の絵描き歌」が披露された。【画像】これが牛一発！春日の“牛一発の絵描き歌”で完成したイラストここ1ヶ月ほどの流れで、同番組内での冒頭のあいさつについて、春日俊彰が「カスミン」から「牛一発」へと改めた。先週の放送でも、春日が「牛一発（うしいちぱつ）」とあいさつしていたが、番組の“古参ファ