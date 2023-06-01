現地6月20日、ロイヤルアスコット開催最終日に行われたハードウィックステークス（G2・芝2400m）は、オイシン・マーフィー騎乗のジアヴェロット（牡7、英・M.ボッティ）が優勝した。【直線映像】ゴリアット＆スミヨン、ゴール前で鐙外れてバランス崩す…ハードウィックS直線では1番人気カルパナ、フランスから遠征したゴリアット、ジアヴェロットの3頭による激しい争いとなった。残り2ハロンでカルパナが先頭に立つと、マーフ