プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん」 「インゲンのマヨスイートチリソース」 「エスニックたたきキュウリ」 の全3品。 ジメジメとした梅雨の季節には、エスニック料理で気持ちも体も爽快に。【主食】一年中楽しめる！そうめんのパッタイ風 やみつきに by保田 美幸さん ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：