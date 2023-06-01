レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている68キロ級の石井亜海（クリナップ）は、自国開催のアジア大会に向けて「（国内開催で）調整しやすいと思っているし、応援に来てくれる人がいるのでうれしい」と大一番を見据えた。24