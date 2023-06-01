20日正午すぎ、兵庫・神戸市中央区のマンションで、成人男性の遺体が見つかりました。遺体は腐敗が進み、損壊されていたということです。19日午後3時すぎ、神戸市中央区のマンションの住人から「異臭がする」との連絡を受けた管理会社から、警察に安否確認の依頼がありました。部屋には鍵がかかっていて、20日正午すぎに警察が室内に入り、玄関近くにあった大型の冷凍庫から成人男性の遺体が見つかりました。遺体は腐敗が進み損壊