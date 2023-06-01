20日午後、神戸市中央区のマンションで、冷凍庫の中から男性の遺体が損壊された状態で見つかりました。警察によりますと20日午後0時20分ごろ、神戸市中央区中山手通のマンション3階の一室で、玄関近くにあった大型冷凍庫に成人男性の遺体が損壊された状態で入っているのを警察官が発見しました。前日に「異臭がする」と住民から管理会社を通じて通報があり、部屋の鍵を開けて調べていたということです。近隣住民は「きのうここに、