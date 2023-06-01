J2磐田が来季の新戦力としてJ1水戸のDFダニーロ（29）を獲得することが20日までに分かった。関係者によると交渉は順調に進んでおり、近く正式発表される見通しだという。対人の強さに定評のあるブラジル出身のセンターバックで、来日1年目の25年にJ2今治でリーグ33試合に出場。水戸に移籍した今季はシーズン途中から主力に定着し、リーグ14試合に出場した。またJ1岡山から今季J2甲府に期限付き移籍しているFW太田龍之介（24