東京・北区の小学校で授業中の児童ら11人が負傷した火災で、出火場所の音楽準備室から電気ストーブやサーキュレーターが見つかったことが新たにわかりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校で授業中に4階の音楽室付近から出火し、児童ら2人が骨折するなど、合わせて11人が病院に搬送されたものです。警視庁と東京消防庁は20日、学校関係者の立ち会いのもと、約9時間にわたって実況見分を行いました。警視庁によりますと