イラン軍事当局は20日、イスラエル軍によるレバノン南部への攻撃は停戦合意違反だとしてホルムズ海峡を再び封鎖すると宣言しました。レバノン南部では20日もイスラエル軍の攻撃があり、少なくとも18人が死亡しています。イラン軍事当局は、イスラエル軍がレバノン南部に駐留し攻撃を続けるのは停戦合意違反だとして、ホルムズ海峡の船舶の通航を許さず再び封鎖すると宣言しました。また、当局はイスラエル軍の侵略が続く場合は、次
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