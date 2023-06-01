ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は、コートジボワール代表のスピードを警戒している。ドイツメディア『ビルト』が伝えている。FIFAワールドカップ2026でグループEに属するドイツは、キュラソー代表との初戦を7−1のスコアで圧勝。連勝でのグループリーグ突破を目指す第2節ではエクアドル代表との初戦を1−0で制したコートジボワールと対戦する。その連勝を懸けた一戦に向けてドイツ人指揮官は対戦相手の前線