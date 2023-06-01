東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、消火にあたった教諭が、出火当時、「『音楽準備室』の奥側の角が激しく燃えていた」と証言していることがわかりました。この火事はおととい、北区にある区立滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童と教員の2人が骨折をするなど11人がけがをしたものです。火は4階の「音楽準備室」から出たということですが、出火当時消火にあたった男性教諭は、「『音楽準備室』の奥側の角が激しく燃