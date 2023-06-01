イラン外務省の報道官は、交渉団がアメリカとの協議のために近くスイスを訪問する予定だと明らかにしました。イラン外務省のバガイ報道官は20日、国営テレビで、交渉団がアメリカとの協議に向けて近くスイスを訪問すると述べました。バガイ氏は訪問について、アメリカ側が戦闘終結に向けた覚書を履行しているかを追及し、履行義務を果たすよう要求するためのものだと説明しています。そのうえで、覚書がレバノンを含むすべての戦線