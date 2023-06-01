バレーボール女子日本代表は20日（土）、バレーボールネーションズリーグ2026女子の予選ラウンドで女子ドミニカ共和国代表と対戦し、セットカウント1-3（25-17、20-25、26-28、23-25）で敗れた。 ここまで開幕6連勝を収めていた日本は、全敗中のドミニカ共和国を相手に苦戦し、今大会初黒星を喫した。キャプテンの石川真佑がベンチスタートとなる中、7試合連続で先発起用されたア