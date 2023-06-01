【ヒューストン（米テキサス州）１９日＝岡島智哉】Ｆ組の「オランダ―スウェーデン」の前日会見が、試合会場のヒューストン競技場で行われ、両監督が出席した。＊＊＊初戦で勝利した勝ち点３のスウェーデンは、オランダに勝てば勝ち点を６に伸ばし、決勝トーナメント進出が確定する。キックオフが１１時間遅い日本―チュニジアで日本が引き分け以下だった場合は、その時点で１試合を残して首位通過も確定する。勝ち