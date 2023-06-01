新華社報道通信部門の一部職員による集合写真。後ろから２列目の右端が張連生氏。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京6月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記は党成立105周年を迎えるに当たり、新華社の古参党員で102歳の張連生（ちょう・れんせい）氏から寄せられた手紙に返信し、張氏が記した「永遠に党と共に歩み、永遠に四大隊の一員である」という言葉に党を愛する真摯な気持ちが込めら