五輪、世界バレーに並ぶバレーボール世界3大大会の一つ『ネーションズリーグ』で2大会ぶりの表彰台を目指す女子日本代表は、日本時間20日にドミニカ共和国に1ー3（25ー17、20ー25、26ー28、23ー25）でまさかの敗戦、開幕からの連勝は6で止まった。試合後、チーム2位・16得点の佐藤淑乃（24）、初スタメンで14得点を挙げた北窓絢音（21）、ミドルブロッカーで14得点と奮闘した島村春世（34）が試合を振り返った。【写真を見る】試合