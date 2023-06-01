6月20日、イギリスのアスコット競馬場で行われたクイーンエリザベス2世ジュビリーステークス（G1・4歳上・芝1200m）でT.マーカンド騎乗、アルメラク（牡4・W.ハガス）がゴール前の激戦を制した。2着にサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）、3着にジョリースター（牝5・C.ウォーラー）が入った。【ゴール前動画】サトノレーヴわずかに届かず…QE2世ジュビリーS日本から参戦したサトノレーヴは、ゴール前の大激戦でほんのわずかに