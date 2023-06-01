◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週フィリピン大会日本１―３（２５―１７、２０―２５、２６―２８、２３―２５）ドミニカ（２０日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、世界ランク４位の日本は、同１２位のドミニカ共和国に１―３で黒星。ここまで６戦全勝だった日本は、全敗で最下位だった相手にまさかの敗戦を喫した。アウトサイドヒッターの佐藤淑乃（ミラノ）は「ドミニカはすご