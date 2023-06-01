◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週フィリピン大会日本１―３（２５―１７、２０―２５、２６―２８、２３―２５）ドミニカ（２０日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は、同１３位のドミニカ共和国に１―３で敗れた。初黒星を喫し、６勝１敗となった。負けなしの７連勝に挑んだ日本は第１セットを２５―１７で先取。好スタートを切る。第２セットは中盤にリ
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